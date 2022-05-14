На субботник РЭО в усадьбе «Демьяново» пришли 300 волонтеров от «Зеленого Десанта»

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что Российский экологический оператор никогда не забывает о важной составляющей в формировании новой культуры потребления. Этой составляющей Буцаев считает волонтерское движение, сообщает 360tv.ru. По его мнению, экоактивисты ответственны за создание особой экологической мотивации у граждан и представителей местных властей. Подмосковье — один из лидеров волонтерского движения в стране, и поэтому акция в усадьбе Демьяново стала флагманской. Устроители акции с удовлетворением отметили: число регионов, желающих стать частью проекта «Зеленый десант», неуклонно растет. По мнению Буцаева, «Зеленый десант» оказался прекрасной возможностью популяризировать в обществе новые экологические правила, систему раздельного сбора бытовых отходов и в целом деятельность эковолонтеров.