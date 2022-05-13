Эксперт РАНХиГС:«Содействие занятости» — эффективная мера поддержки выпускников вузов

На портале «Работа в России» можно зарегистрироваться на любую из интересующих программ на базе РАНХиГС. Следующий шаг – обязательная профориентация в Центре занятости. После этого потенциальный слушатель зачисляется в образовательную организацию. На всех этапах используются цифровые защищенные платформы, что важно с точки зрения безопасности персональных данных и авторских прав.