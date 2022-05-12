mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии ветераны боевых действий смогут бесплатно пользоваться платными парковками

12 мая 11:15
Фото: 1MI
Закон о бесплатной парковки для ветеранов боевых действий планируют принять депутаты Башкирии, сообщает пресс-служба Курултая.

В Башкирии ветеранам боевых действий, в том числе и участникам военной спецоперации на Украине, предоставят бесплатный доступ на платные парковочные места. Соответствующий закон хотят принять депутаты Башкирии. Как отмечается пресс-служба Курултая, на данный момент данным правом обладают граждане с инвалидностью, ветераны ВОВ, многодетные семья и водители электромобилей.

Отмечается, что основная цель закона о платных парковках — разгрузка делового центра Уфы. Так, в председатель парламента подчеркнул, пока администрация города решает вопросы по созданию инфраструктуры, в Госсобрании занимаются «совершенствованием закона».

Напомним, что власти планируют ввести плату за парковки с 1 июня этого года. Отмечалось, что пока проект будет запущен в пилотном режиме, в частности, платные парковки будут организованы на территории квартала, ограниченного Заки Валиди, Аксакова, Революционной, Айской и Воровского. Известно, что организовано будет более 3,5 тысячи парковочных мест.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48