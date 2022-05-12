В Башкирии пьяная женщина напала на полицейского и стала фигуранткой уголовного дела

Так, прибытие участковых у сожителя вызвало негодование, потому он и попытался выяснить с ними отношения, не обращая внимания на законные требования, после чего сотрудниками полиции было принято решение о его задержании. В защиту сожителя вступилась женщина, в частности, она требовала отпустить мужчину, а после и вовсе напала на одного из сотрудников. Женщина била участкового ногами, деревянной палкой и металлической трубой.