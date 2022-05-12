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Прокурор Башкирии за год заработал 3,76 млн рублей

12 мая 08:18
Фото: Генпрокуратура РФ
Единственная недвижимость, которой владеет Игорь Пантюшин — гараж, следует из декларации о доходах.

Жена Игоря Пантюшина опубликовала сведения о доходе в 156,6 тыс. рублей. Ей принадлежит автомобиль Toyota Highlander. В пользовании у прокурора и его супруги квартира площадью 102,7 кв. м.

Первый зампрокурора РБ Александр Грязников за год отчитался о 3,7 млн. Его женапочти 3 млн рублей. Супруги владеют землями площадью 893 кв. м и квартирой в 90,6 »квадратов». У супруги замруководителя также доля в квартире площадью 63,5 кв. м и две машины: Toyota Lexus LX470 и Toyota Land Cruiser 200. Первый зам, его жена и двое детей пользуются квартирой в 77,9 кв. м.

Еще два заместителя Пантюшина Руслан Абзалетдинов и Сергей Воротынцев отчитались о 3,6 и 3,2 млн рублей дохода. Прокурор Уфы Сергей Воронов показал 2,57 млн рублей. У него есть квартира в 108,7 »квадратов» и участок площадью свыше 0,1 га. В пользовании семьи гараж и три недостроенных объекта.

Игорь Пантюшин был назначен на должность прокурора Башкирии в декабре прошлого года. С 2013 года он возглавлял надзорное ведомство Владимирской области. А еще ранее — занимал аналогичную должность в прокуратуре Липецкой области.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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