По-соседски: как жалоба на плакат с критикой СВО обернулась штрафом для уфимки

Регина с двухлетним сыном живет в доме напротив парка Победы. В четырехэтажной сталинке у нее комната в коммунальной «трешке» на первом этаже. Во дворе суетятся дворники. В комнате Регины идеальная чистота — впрочем, она начинается еще с общего коридора коммуналки. Полы здесь как будто вымыли пять минут назад — еще пахнет бытовой химией. В корзине на шкафу и на подоконнике детские игрушки — самые ярки пятна. Два диванчика, холодильник и столик.
Единственное окно выходит во двор. В ночь с 24 на 25 февраля Регина прикрепила к стеклу два листа формата А4 — один из них мы рассматриваем. Тремя цветными карандашами нарисован флаг и два слова. «Мне хотелось выразить свою позицию», — объясняет она. В то время статьи, по которой ее потом оштрафуют, еще не существовало. Два листка формата А4 провисели два месяца.
«Я понимала, что кто-то может на меня донести. Но думала, что это случится раньше, не в конце апреля. Когда я их вешала, таких статей не было. Потом я ждала прецедента по этим делам, а потом просто подумала — ну, если что-то будет, то будет», — говорит она.
За два месяца, действительно, ничего не случилось. В доме практически нет молодых семей — большинству жильцов от 50 и более лет. Практически у всех — провластная позиция. Но лишь один пожилой сосед в личном разговоре сообщил Регине, что она не права и ей необходимо пересмотреть свои взгляды. Позже, по словам девушки, он же был очень удивлен, что по делу о двух листах бумаги на окне состоялся суд и был назначен штраф.
Жалобу в полицию и уполномоченному по правам ребенка написала соседка Елена Сафонова, известная многочисленными претензиями к муниципальным и республиканским властям. На сайте мэрии их десятки. Донос был составлен так, что у полицейских не оставалось ничего другого как проверить подозрительную гражданку и принять меры. В нем было указано, что Регина «воспитывает одна ребенка, и с такой непатриотичной позицией не сможет вырастить патриота своей родины», что, кроме того, «она сама нелояльна государству». Сафонова потребовала проверить, как воспитывается ребенок и какие взгляды ему прививает мать. Кроме того, она посчитала, что лозунги Регина писала вместе с сыном «то есть диктовала ему и вбивала в голову свои принципы, что еще больше отягчает ее вину как матери, воспитывающей новое поколение России».
«Это, видимо, тоже написано под диктовку, — иронизирует Регина, указывая на стену перед нами, исчирканную простым карандашом. — Да, ему два года, и я, видимо, талантливый педагог».
На уфимку составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ, суд назначил ее штраф ниже низшего предела в размере 15 тыс. рублей.
На Украине у Регины есть родственник, с которым семья общается. Но уфимских родных отношение к спецоперации на Украине разделило — часть настроены против, часть — горячо поддерживают происходящее.
«Но даже если бы родственников не было, это бы ни на что не повлияло. Я вообще положительно отношусь к митингам и пикетам. Я считаю, что это форма диалога с властью. Но выходить на такие акции я не могу, потому что у меня ребенок. Поэтому — теперь все только в рамках закона», — говорит она.
Страха в ней по-прежнему нет, и никакой своей вины она не видит. Зато добиться раскаяния очень хочет соседка-жалобщица. На странице в «Вконтакте» Елена Сафонова регулярно публикует посты в поддержку спецоперации.
«Что-то мы не заметили, что Инстаграмщица раскаивается и понимает свою вину. Наша армия ценой жизни наших солдат проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, а в тылу некоторые граждане пытаются развалить страну изнутри, мешая консолидации и объединению страны в такой трудный исторический период. Чем вам наша армия не угодила, сейчас лозунги против ВС РФ, а потом выйдем врага цветами встречать?», — написала она в социальной сети «Вконтакте» 7 мая.
Квартира Сафоновой находится этажом выше. Из дверной щели в ее квартиру сквозняком доносится запах лекарств и старых вещей. На звонки в дверь, изнутри никто так и не отреагировал. Мы хотели поговорить с ней и записать ее точку зрения на происходящее, но разговаривать с журналистом она отказалась.
«Я с прессой не общаюсь: нет времени и не вижу смысла. Мне постоянно звонят и пишут журналисты по всякой ерунде, поэтому я дала ответ на своей странице. После неудачного контакта с „Вся Уфа“, когда они извратили всю суть проблемы, с прессой больше не контактирую», — ответила она.
Благодаря Елене Сафоновой дом на Первомайской ранее становился центром скандала. В 2020 году возле него установили трехметровый шумозащитный экран — по жалобе Елены Сафоновой — той самой женщины, которая написала жалобу на Регину Ибрагимову. На самом деле она требовала заузить проезжую часть и высадить деревья, но вместо этого получила вид из окон на многометровую серую конструкцию. Сама Елена Сафонова решением, судя по ее танцам в честь экрана (видеозапись была опубликована зимой того же года) решением осталась довольна. Остальные соседи выступили против забора и требовали его убрать.
Сафонова жалуется властям уже много лет: на вырубку деревьев, расширение дороги, грохот тракторов и автомобилей, на проект по строительству крематория… Она угрожает чиновникам дойти до европейского суда, а в одном из обращений — провести акцию сожжения «чучела Правосудия», сделанного из отписок госслужащих.
Политолог Николай Евдокимов отмечает, что подобные случаи (доносительства) хотя и не носят массовый характер, но свидетельствует о расколе общественного сознания в России.
«Предпосылки для этого были видны в былые года, но спецоперация вывела их в свет, опубличила. Российское общество расколото политически и идеологически и довольно сложно себе представить, каким образом люди, которые стоят на разных позициях, смогут контактировать друг с другом. Уровень нетерпимости с обеих сторон просто запредельный. Это очень большая проблема, и пока сложно сказать, каким образом она будет решаться», — прокомментировал он.
Он отмечает, что в сравнении с периодом репрессий, когда советские люди массово писали доносы, общественное сознание кардинально не трансформировалось. «Изменилась риторика: сейчас не враги народа, а иностранные агенты, например. Общество стало более гуманным, по крайней мере, пока, но в целом оно не готово принимать другую точку зрения», — говорит Николай Евдокимов.
Связано, по мнению Евдокимова это с подданическим типом политической культуры, характерным для россиян. Власть при этом воспринимается не как центр управления, а приобретает сакральное значение.
«Люди, которые пишут доносы, считают, что таким образом они помогают государству, вносят свой посильный вклад посильный в проведение спецоперации, при этом в меньшей степени задумываясь над какими-то морально-этическими вопросами», — сообщил политолог.
Любая позиция, которая рассматривается как неугодная власти или предательская, будет встречать такую реакцию у части общества.
P. S. На следующий день после вынесения решения суда «знакомые и незнакомые люди» перевели Регине Ибрагимовой половину суммы штрафа.