mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аэропорт Уфы прокомментировал инцидент с самолетом Москва-Оренбург, севшим в Уфе

12 мая 07:13
Фото: Mkset.ru
Причиной того, что воздушное судно не смогло приземлиться в Оренбурге, стали погодные условия, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Уфы 12 мая.

В Уфе благополучно приземлился самолет, выполнявший рейс Москва-Оренбург. Однако в Оренбурге Boeing 737-8 сесть не смог и пассажиры были не на шутку обеспокоены получасовым нахождением в небе над Оренбургом, где судно кружило в поисках возможности приземлиться. В итоге судно приземлилось в аэропорту Уфы.

12 мая в 11:49 местного времени самолет, летевший из Москвы (Шереметьево) в Оренбург произвёл посадку на запасной аэродром аэропорта «Уфа» по метеоусловиям Оренбурга (сильный ветер).пресс-служба уфимского аэропорта

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48