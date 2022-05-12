Аэропорт Уфы прокомментировал инцидент с самолетом Москва-Оренбург, севшим в Уфе

В Уфе благополучно приземлился самолет, выполнявший рейс Москва-Оренбург. Однако в Оренбурге Boeing 737-8 сесть не смог и пассажиры были не на шутку обеспокоены получасовым нахождением в небе над Оренбургом, где судно кружило в поисках возможности приземлиться. В итоге судно приземлилось в аэропорту Уфы.