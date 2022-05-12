«Аэрофлот» объяснил отправку самолета в Уфу ремонтом полосы в аэропорту Оренбурга

Напомним, 12 мая Boeing 737-800, летевший из Шереметьево в Оренбург с 75 пассажирами на борту, не смог приземлиться в аэропорту назначения и после получасового кружения в небе был отправлен в уфимский аэропорт. По данным аэропорта, посадка судна в Оренбурге не состоялась из-за сильного ветра. Сами пассажиры-очевидцы предположили, что самолет мог иметь техническую неисправность — в частности, очевидцы посчитали, что у судна, возможно, не смогли открыться шасси. В прокуратуре РБ на транспорте наличие технической неисправности у самолета не подтвердили.