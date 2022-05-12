«Аэрофлот» объяснил отправку самолета в Уфу ремонтом полосы в аэропорту Оренбурга

Как отметили в пресс-службе ПАО «Аэрофлот», «в настоящий момент в аэропорту Оренбурга идёт реконструкция взлётно-посадочной полосы», поэтому в случае неблагоприятных метеоусловий самолёты, которые летят в Оренбург, будут отправляться на запасные аэродромы — в Уфу или Орск. Пассажиров будут доставлять в конечный пункт назначения автобусом.
— Самолёт, выполнявший сегодня рейс SU1246 по маршруту Москва — Оренбург, совершил посадку в Уфе исключительно из-за метеоусловий в аэропорту назначения. Пассажиры рейса отправлены в Оренбург наземным транспортом, пассажиры обратного рейса — SU1247 — будут отправлены наземным транспортом в Уфу, откуда они вылетят в Москву в 21:30 мск, — отметили в авиакомпании.
К слову, информацию о том, что самолетам в аэропорту Оренбурга могли перестать разрешать посадку в плохую погоду из-за ремонта полосы, подтвердил и источник Mkset, знакомый с данной ситуацией. По данным источника, ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Оренбурга официально должен был начаться с 20 мая, но по факту полоса уже находится в ремонте. По официальной информации аэропорта Оренбурга, ремонт ВПП будет вестись на участке в 2000 метров.
Отметим, что расстояние между Уфой и Оренбургом составляет около 370 км. Время в пути на автобусе составляет не меньше шести часов.
Напомним, 12 мая Boeing 737-800, летевший из Шереметьево в Оренбург с 75 пассажирами на борту, не смог приземлиться в аэропорту назначения и после получасового кружения в небе был отправлен в уфимский аэропорт. По данным аэропорта, посадка судна в Оренбурге не состоялась из-за сильного ветра. Сами пассажиры-очевидцы предположили, что самолет мог иметь техническую неисправность — в частности, очевидцы посчитали, что у судна, возможно, не смогли открыться шасси. В прокуратуре РБ на транспорте наличие технической неисправности у самолета не подтвердили.