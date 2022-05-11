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Следующие длинные выходные ждут жителей Башкирии в июне, после них работаем до ноября

11 мая 04:44
Фото: 1MI
Отдыхать жители Башкирии и России будут три дня подряд из-за празднования дня России 12 июня.

12 июня, день России, а также день города в Уфе в 2022 году выпадает на воскресенье, а значит выходной день перемещается на ближайший рабочий понедельник — 13 июня. Так в следующем месяце граждане, которые работают в соответствии с производственным календарем будут отдыхать три дня подряд — 11,12, 13 июня. Затем трудящимся предстоит короткая рабочая неделя, которая продлится с 14 по 17 июня.

Но после июньских праздников работать придется без продолжительного отдыха, следующие выходные, которые будут длиннее привычных ожидаются только в ноябре, в честь Дня народного единства трудящиеся отдохнут с 4 по 6 ноября включительно. После которых следующие «каникулы» будут ждать россиян лишь на новогодних праздниках, однако точная их продолжительность пока неизвестна.

В первый рабочий день после продолжительных выходных напомним о том, что буквально вчера закончились майские выходные, которые продлились 8 дней.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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