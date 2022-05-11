Какое оружие применяет Россия в спецоперации на Украине

Бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск над полем боя в любое время суток при прямой видимости цели. Уничтожает цели по заданным координатам при любой погоде. Применялся в Сирии, участвовал со обеих сторон в ходе конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году, а в 2022 году российская армия использовала его в спецоперации на Украине.