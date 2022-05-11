Глава РЭО Денис Буцаев перечислил условия отбора проектов для зеленых инвестиций

В РЭО указали, что такой объект должен состоять в федеральной или территориальной схеме обращения с ТКО. Но даже в случае, если объект не включен в федеральную схему, но при этом способен достичь показателей нацпроекта, то тогда РЭО может профинансировать его реализацию. Такие условия распространяются на объекты, которые воплощаются в рамках федпроекта “Экономика замкнутого цикла”.