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В ДТП на трассе Уфа-Янаул погибли пять человек, происшествие расследует спецотдел

10 мая 06:44
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
ДТП с двумя иномарками унесло жизни пяти человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии 10 мая.

Утром 10 мая в Башкирии на 13 километре дороги Уфа-Янаул в Мишкинском районе республике произошло жуткое ДТП, которое унесло жизни пяти человек. Столкнулись две иномарки, «Рено Сандеро» и «Шкода Ромстер», в результате столкновения погибли два человека из «Рено» и три человека из «Шкоды». Пока подробностей происшествия в ведомстве не раскрывают, не ясно и были ли в ДТП выжившие.

Однако произошедшее ДТП привлекло внимание руководства ГИБДД Башкирии, которое выехало на место происшествия, вместе с сотрудниками спецотдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. На месте также работают следователи, также выехала в Мишкинский район и передвижная лаборатория экспертов-криминалистов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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