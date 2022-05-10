В ДТП на трассе Уфа-Янаул погибли пять человек, происшествие расследует спецотдел

Утром 10 мая в Башкирии на 13 километре дороги Уфа-Янаул в Мишкинском районе республике произошло жуткое ДТП, которое унесло жизни пяти человек. Столкнулись две иномарки, «Рено Сандеро» и «Шкода Ромстер», в результате столкновения погибли два человека из «Рено» и три человека из «Шкоды». Пока подробностей происшествия в ведомстве не раскрывают, не ясно и были ли в ДТП выжившие.