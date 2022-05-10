9 мая в центре Уфы задержали женщину с портретом ее погибшего дедушки-ветерана ВОВ

Юлию Самойлову задержали и доставили в отдел полиции, где она провела около получаса. Женщина рассказала корреспонденту Mkset, что в отделе она написала объяснительную, после чего его отпустили. Никаких протоколов в отношении Самойловой составлено не было. Оперативно уточнить информацию по задержанию Самойловой в пресс-службе МВД по Башкирии не удалось.