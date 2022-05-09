ЕР зажигает Вечные огни у мемориалов Донбасса

Как отметил депутат Госдумы от ЕР Дмитрий Саблин, курирующий партийную помощь Мариуполю и горожанам, празднование Дня Победы в этом году для мариупольцев стало особенным. Они 8 лет жили в условиях возрождения фашизма. Им запрещали носить на праздники символы Победы, те же георгиевские ленты. Кроме этого, на Украине действовали ограничения русского языка. Сейчас горожане снова могут без боязни выходить на шествия в честь 9 Мая.