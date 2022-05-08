Уфимские ветераны Великой Отечественной войны могут остаться без подарков на 9 мая

Мужчина недоумевает, так как, по его словам, обычно людей поздравляют, но в этот раз за несколько дней до праздничной даты всех предупредили, что подарков не будет из-за отсутствия денег. В свою очередь, на обращение пользователя отреагировали в администрации Уфимского района, поинтересовавшись, о каких именно подарках идёт речь.