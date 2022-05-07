Жителей ЛДНР включили в российскую телефонную систему +7

Заместитель главы Минцифры России Дмитрий Ким напомнил, что переход абонентов ДНР и ЛНР в систему мобильной связи РФ стал возможен после заключения соглашений о дружбе и сотрудничестве между Россией, ДНР и ЛНР. Документы были подписаны после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля принял решение о признании суверенитета республик. Таким образом, замена кодов является одним из шагов, нацеленных на реализацию заключенных ранее соглашений. Об этом сообщает агентство ТАСС.