Красный перец, спирт и пар: как жителям Башкирии отмыть дачи и сады после зимы

Майские праздники - хорошее время для шашлыков и отдыха на даче. Но прежде чем начать проводить праздники и выходные за городом и открывать дачный сезон, сады и дачи нужно хорошенько убрать и помыть. Mkset пообщался с профессиональным клинером и узнал, как отмыть дачу после зимы и не заразиться опасными болезнями.

Основатель клининговой фирмы Аида Синицына рассказала, как жителям Башкирии отмыть дачные и садовые домики после зимы. Подготовка к уборке По словам эксперта, уборку на даче необходимо делать в маске и перчатках - это защитит хозяев дач от мышиных экскрементов и заражения мышиной лихорадкой. По данным Минздрава Башкирии, инфекция, переносимая грызунами, может распространяться через вдыхаемую пыль, воду, а также попадать в пищу. - Чтобы мыши не заходили в дом, просто рассыпьте на зиму по углам красный молотый перец. Отпугивает он их знатно, - советует на будущее Аида Синицына. С чего начать Как подчеркивает эксперт в области клининга, убирать дачные домики нужно сверху вниз - если дом в несколько этажей, то убираться нужно с верхнего. Одеяла, подушки, коврики и все остальные тканевые вещи эксперт советует вынести на улицу и просушить на солнце. Посуду и столовые приборы необходимо прокипятить в тазике с кислородным отбеливателем или с кальцинированной содой.⠀ По словам специалиста, дачи из вагонки или сруба необходимо убирать специальными средствами по уходу за древесиной для пропитки. - Спирт выше 70° тоже все дезинфицирует. И руки, и игрушки, и посуду, и дверные ручки. Можно использовать муравьиный спирт, как вариант. Или алкоголем, если он есть, - подмечает клинер. Чем мыть и как Окна и стекла от мух и их следов клинер советует отмывать желтой абразивной салфеткой или скребком с лезвием, предварительно смягчив грязь горячей водой - так будет легче. Москитные сетки на окнах можно почистить с помощью липкого ролика. Сами поверхности в доме, по мнению эксперта Аиды Синициной, нужно мыть водой с добавлением дезинфицирующих средств. К примеру, можно использовать средства с хлоркой в составе или без нее, а также заменить их обычной белизной. - Отлично моет и дезинфицирует стружка хозяйственного мыла, разведенная в горячей воде, - добавляет эксперт. Небольшую плесень на даче, по мнению Аиды, можно истребить белизной или уксусом. В тяжелых случаях клинер советует "не жадничать" и избавиться от пораженной одежды и вещей, поскольку они могут навредить здоровью. - Если уличные коты всё кругом обгадили, смывайте их метки спиртом и водой с маслом лимона. Также можно использовать спецсредства для уничтожения мочи животных, - подытоживает Синицына. Всю мягкую мебель и матрасы с кроватей специалист советует отпарить для дезинфекции, если есть такая возможность. В самом удачном случае клинер рекомендует пригласить специалистов и провести глубинную химчистку.