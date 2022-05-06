В Башкирии отменят штрафы за нарушение масочного режима

Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что утратившей силу будет признана статья 13.19 республиканского КоАП, в которой предусмотрена ответственность за отказ от ношения масок и несоблюдение социальной дистанции.
«Эта норма была установлена нами практически в начале пандемии. Она была необходима для того, чтобы помешать стремительному распространению вируса», — прокомментировал он.
Штрафы, по мнению спикера, заставили граждан более ответственно вести себя по отношению к окружающим. Теперь их отменят, чтобы не создавать излишнее административное давление на жителей республики и предпринимателей.
В то же время граждан по-прежнему смогут привлекать к ответственности за несоблюдение масочного режима — соответствующую норму, предусмотренную в федеральном кодексе, никто не отменял.
Так, ст. 20.6.1 КоАП РФ предполагает предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от одной до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. Предпринимателей могут оштрафовать на суммы от 30 до 50 тыс. рублей, юрлиц — на суммы от 100 до 300 тысяч. За повторное нарушение штрафы возрастают, возможна дисквалификация руководителей и административное приостановление деятельности предприятий.
По данным мэрии, в Уфе с начала года к ответственности по ст. 20.6.1 привлечены 3374 граждан.