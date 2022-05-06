Следком взялся за напавшего на журналиста депутата, который избил бывшего тестя в Уфе

Предварительная информация от следкома похожа на версию телеграм-канала, следователи имеют данные о том, что Камалов колотил репортера по голове руками. Теперь следователи и полицейские восстанавливают картину событий, с этой целью уже организован комплекс проверочных мероприятий, среди которых судмедэкспертизы, которые предстоит пройти и журналисту телеканала и бывшему тестю депутата. Также правоохранители работают с очевидцами происшествия. В пресс-службе следкома обещают, что что правовую оценку после проверки получат оба акта насилия от депутата, и против сотрудника СМИ и против пожилого мужчины, не так давно бывшего ему родственником.