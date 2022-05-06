Просветительский марафон «Новые горизонты» объединит более 150 спикеров

К просветительскому марафону сможет присоединиться любой желающий — он будет транслироваться в режиме реального времени на официальном сайте Российского общества «Знание», в соцсети VK и на RUTUBE, а также на сайтах партнеров. Всего планируется организовать пять одновременных эфиров с площадок мероприятия в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Сочи. При этом каждый из них будет посвящен одной из следующих тем: «Роль России в мире», «Мы вместе», «Новые горизонты. Экономика», «Новые горизонты. Наука» и «Новые горизонты. Информационные технологии».