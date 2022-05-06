ФИОП выбрал команды для разработки образовательных программ цифрового моделирования

В начале этого года фонд учредил программу, направленную на развитие цифрового моделирования новых материалов. В рамках совместной работы с представителями предпринимательства был определен список материаловедческих задач, которые максимально актуальны в текущий момент для инновационного производства. И вот уже весной прошел отбор, на котором выбрали университетские исследовательские команды, квалификация которых подходит под задачи, поставленные фондом. В конце года эксперты, инвесторы и предприниматели смогут оценить публичную защиту получившихся командных проектов.