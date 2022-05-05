Жители Уфы сообщают о нашествии мышей и крыс в нескольких многоквартирных домах

Спустя несколько дней в социальных сетях главы Башкирии появилось похожее обращение, но уже от жителя многоэтажки на проспекте Октября. Так, сообщается, что полчища грызунов атакуют подвал дома, а также намереваются забежать в квартиры. По словам жильцов, что мышей становится с каждым днем все больше и больше, кроме того, появляться грызуны начали не только под покровом ночи, но и днем.