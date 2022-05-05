В Башкирии депутат от ЛДПР избил бывшего тестя, а после набросился на журналиста

— По сути беспричинно, все произошло из-за того, что я сказал: «Это и моя внучка» на слова, что «Это моя дочь». Буквально через секунды там удары в лицо, в глаз. Потом с ноги, как сказал свидетель, по голове. То есть я упал сразу, рассказывает бывший тесть Арсения Камалова.