В Башкирии были отменены штрафы за уличную торговлю. Данное решение было принято депутатами Курултая Башкирии для поддержки жителей в дачный сезон.
Так, приостановление статьи КоАП РФ, которая устанавливает административную ответственность за уличную торговлю и оказание бытовых услуг в неустановленных местах, позволит гражданам реализовать часть продукции, выращенной в саду.
Отмечается, что вернуться к данному вопросу, когда ситуация в экономике стабилизируется.
Напомним, впервые о запрете на штрафы садоводов заговорил глава Башкирии, кроме того, Хабиров потребовал организовать условия для уличной торговли. Спустя некоторое время, администрация Уфы опубликовала список разрешенных площадок для реализации продукции с сада. Так, общее количество количество торговых мест составляет 654.