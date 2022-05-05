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В Башкирии были отменены штрафы за уличную торговлю

5 мая 03:23
Фото: 1MI
Статья административного кодекса, устанавливающая ответственность за уличную торговлю, была временно отменена депутатами Башкирии.

В Башкирии были отменены штрафы за уличную торговлю. Данное решение было принято депутатами Курултая Башкирии для поддержки жителей в дачный сезон.

Так, приостановление статьи КоАП РФ, которая устанавливает административную ответственность за уличную торговлю и оказание бытовых услуг в неустановленных местах, позволит гражданам реализовать часть продукции, выращенной в саду.

Отмечается, что вернуться к данному вопросу, когда ситуация в экономике стабилизируется.

Напомним, впервые о запрете на штрафы садоводов заговорил глава Башкирии, кроме того, Хабиров потребовал организовать условия для уличной торговли. Спустя некоторое время, администрация Уфы опубликовала список разрешенных площадок для реализации продукции с сада. Так, общее количество количество торговых мест составляет 654.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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