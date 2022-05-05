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Глава района в Башкирии закрыл комментарии под постами о погибших на Украине земляках

5 мая 11:59
Фото: vk.com
Решение принято из-за «так называемых ботов», сообщил глава администрации Мишкинского района Павел Трапезников.

Комментарии, которые они оставляли, оскверняют память о погибших в ходе спецоперации военнослужащих. «Мы с вами прекрасно понимаем, кто и зачем это делает. Но я не позволю кому-либо плохо и нелицеприятно отзываться о наших ребятах, о наших героях», — написал Трапезников.

Второго мая муниципальный глава опубликовал на своей странице два таких сообщения о гибели Дениса Яметова и Марселя Байрамова. В настоящее время комментарии к постам отключены.

Павел Трапезников выразил уверенность, что местные жители «всем сердцем» переживают и скорбят о погибших. Он предложил направлять слова поддержки родственникам военнослужащих.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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