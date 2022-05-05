«Будьте готовы»: уфимцев предупредили об ограничениях на 9 мая

О том, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в Уфе с соблюдением беспрецедентных мер безопасности, корреспондент Mkset узнал из сообщения, отправленного учителем в школьный чат. В нем, в частности, говорится, что участникам шествия запрещено приносить зонты (можно лишь пользоваться дождевиками). Пронести через рамку металлодетектора можно будет только закрытые бутылки с питьевой водой.
«Допускается использование флага только Российской Федерации. Будьте готовы к тому, что будут стоять глушилки связи», — говорится в сообщении.
Кроме того, в сообщении указано место на проспекте Октября для встречи и построения для школьников района.
Между тем в мэрии информацию об ограничениях не подтвердили. «Недостоверная информация», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Как сообщал Mkset, шествие «Бессмертный полк» впервые с 2019 года состоится в Башкирии в очном формате. В предыдущие два года акция проходила онлайн из-за эпидемиологической ситуации. Организаторы ожидают, что в Уфе участие в ней примут 150 тысяч человек, по всей Башкирии — не менее 450 тысяч человек.