«Будьте готовы»: уфимцев предупредили об ограничениях на 9 мая

О том, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в Уфе с соблюдением беспрецедентных мер безопасности, корреспондент Mkset узнал из сообщения, отправленного учителем в школьный чат. В нем, в частности, говорится, что участникам шествия запрещено приносить зонты (можно лишь пользоваться дождевиками). Пронести через рамку металлодетектора можно будет только закрытые бутылки с питьевой водой.