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В РФ рассказали о числе несоответствующих нормам контрактов на охрану школ и детсадов

4 мая 07:40
Фото: torange.biz
По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), около 70% договоров на охрану детских учебных заведений исполняются на суммы намного ниже необходимых.

Как сообщает iz.ru, по словам главы исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, представители около 30% учреждений говорят об отсутствии охраны, 25% говорят, что охрана не справляется со своими обязанностями.

Он заявил, что до 70% детских учреждений выполняют контракты на сумму, значительно меньшую необходимой, которую определила Росгвардия.

Организация обратилась с просьбой расследовать ситуацию в Генпрокуратуру. Кузнецов считает, что работу по обеспечению стандартов охраны детсадов и школ нужно передать Росгвардии.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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