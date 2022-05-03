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Жительница Уфы пожаловалась на заваленную срубленными деревьями могилу ветерана ВОВ

3 мая 05:34
Фото: 1MI
Уфимка посетила могилу своего деда — ветерана ВОВ — на Южном кладбище, однако обнаружила ее в «ужасающем состоянии».

Жительница Уфы Татьяна К. на сайте приемной органов власти пожаловалась на администрацию Южного кладбища.

В частности, женщина сообщает, что 1 мая посетила могу своего деда — ветерана Великой Отечественной войны — однако на месте обнаружила, что захоронение было полностью завалено срубленными деревьями и ветками. Аналогичная ситуация, по словам уфимки, и с другими могилами.

Так, в подтверждении своих слов Татьяна прикрепляет фотографию, на которой отчетливо видно, что место захоронения, действительно, оказалось под срубленными деревьями, которые самостоятельно убрать практически невозможно. По словам, женщины, могилу они почистили сами «как смогли», однако вопрос: «Куда смотрит администрация кладбища?» — для Татьяны остаётся непонятным.

— Вот благодарность участникам ВОВ в предверии Великого дня Победы…Пишет Татьяна К.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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