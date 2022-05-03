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В Башкирии учредили новый профессиональный праздник

3 мая 08:10
Фото: 1MI
Депутаты Башкирии учредили новый профессиональный праздник. Соответствующий закон принят сегодня.

Сегодня, 3 мая, депутаты Курултая Башкирии приняли законопроект об учреждении в регионе Дня работников сферы земельных и имущественных отношений.

Известно, что праздник будет отмечаться 29 октября. К слову, дата была выбрана не случайно — в этот день 1991 года был учрежден госкомитет Башкирской ССР по управлению государственным имуществом.

Так, председатель парламента Константин Толкачев отметил, что от работников земельных и имущественных отношений зависит успех земельной реформы и соответствующих госпрограмм.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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