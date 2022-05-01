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В Башкирии полиция задержала огромного питона и его пьяного хозяина в супермаркете

1 мая 06:42
Фото: КП-Уфа, коллаж кадров с видео очевидицы
Самка питона Ева пыталась скрыться от хозяина «под хмельком» в лабиринтах продуктового магазина, однако сделать этого ей не удалось, сообщила «КП-Уфа» 1 мая.

Крайне неожиданную картину удалось заснять жительнице Стерлитамака при походе в супермаркет. Кроме разнообразной снеди на полках, а точнее под полками супермаркета, она увидела огромного питона, который пытался затеряться среди продуктов и вероятно спрятаться от своего владельца, который в состоянии алкогольного опьянения решил посетить магазин в столь странной компании.

По словам очевидицы мужчина звал змею по имени Ева и предлагал забыть все обиды и вернуться к нему, однако не очень-то успешно. Персонал магазина пытался образумить мужчину в его попытках самостоятельно найти общий язык со строптивой змеей, но у них этого не получилось. В связи с чем магазин сотрудники закрыли и вызвали полицию, стражи порядка задержали нетрезвого змеелова. После чего была задержана и змея Ева.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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