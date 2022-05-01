В Башкирии полиция задержала огромного питона и его пьяного хозяина в супермаркете

По словам очевидицы мужчина звал змею по имени Ева и предлагал забыть все обиды и вернуться к нему, однако не очень-то успешно. Персонал магазина пытался образумить мужчину в его попытках самостоятельно найти общий язык со строптивой змеей, но у них этого не получилось. В связи с чем магазин сотрудники закрыли и вызвали полицию, стражи порядка задержали нетрезвого змеелова. После чего была задержана и змея Ева.