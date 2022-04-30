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Проснулись в фильме ужасов: в Башкирии бродячие собаки загрызли четырех барашков

30 апреля 15:57
Фото: vk.com
Местная жительница опубликовала шокирующие фотографии с места происшествия в комментариях к посту главы региона.

В сообщении, опубликованном Радием Хабировым, говорилось о проекте «Атайсал», который позволяет благоустраивать населенные пункты за счет меценатов. Под постом уфимка пожаловалась на собак, которые напали на домашних животных в селе Мечетлино. Она приехала с детьми на выходные к бабушке и стала свидетелем кровавой сцены: на глазах у местных жителей стая бродячих собак расправилась с домашними животными.

«Я молчу про психику детей. Но как подумаю, что если бы я осталась дома мыть посуду, а не вышла с ними вместе, на месте этих барашков могли быть фотографии моих детей. Чего ждём? Мало скотины и детей съедено? Сколько ещё трагедий нужно?» — спрашивает она.

Представитель администрации Салаватского района сообщил, что информацию уже передали предпринимателю, который занимается отловом бродячих животных. Собак пообещали отловить до 3 мая. В то же время там напомнили, что в соответствии с законом об ответственном обращении с животными регулирование численности животных проводится методом отлова и стерилизации, затем их вакцинируют и выпускают на то же место.

Вопрос уфимки, в чем смысл такого регулирования, ведь при этом животные не перестают хотеть есть, пока остался без ответа.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
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