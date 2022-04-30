Индекс шашлыка: в какую сумму обойдется отдых на природе в Башкирии

Для приготовления шашлыка можно купить полуфабрикат — уже замаринованное мясо — или заняться этим самостоятельно. Самое подходящее для этой цели мясо — свиная шея — обойдется в 400 рублей за килограмм. Корейка стоит от 300 рублей, она более сухая и лучше подходит для запекания на решетке. Окорок и духовая свинина обойдутся как минимум 270 рублей. Отметим, что это минимальные (акционные) цены в уфимских магазинах, которые нам удалось найти.