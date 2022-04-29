Жители Донбасса получили свыше 7,2 тысячи тонн гумпомощи от «Единой России»

«В штабе общественной поддержки жителей ЛНР и ДНР при региональном отделении партии „Единой России“ продолжается сбор гуманитарной помощи. Пункты приемов гумпомощи в муниципалитетах Башкортостана работают в постоянном режиме, расширяется количество волонтеров и меценатов. На сегодняшний день Башкирией в ЛДНР отправлено около 600 тонн гуманитарного груза. Кроме предметов первой необходимости и продовольствия, идет сбор семян для весенней посадки, чтобы люди смогли своевременно получить урожай. Также книги для детей, чтобы они смогли продолжить обучение, невзирая на пока ещё неспокойную ситуацию. Региональный волонтерский центр „Наша забота“ партии „Единая Россия“ продолжает работу по подготовке грузов для следующих гуманитарных автоколонн», — отметил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.