Жители Донбасса получили свыше 7,2 тысячи тонн гумпомощи от «Единой России»

На старте военной спецоперации на Украине Российская Федерация опиралась на волонтерские центры ЕР. Об этом пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на соответствующее заявление секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.
В российских субъектах успешно работает сегодня уже целая сеть структур из добровольцев. Впоследствии партия открыла несколько гуманитарных центров на территории Донбасса: в Донецке и Мариуполе.
«На первых порах этого ресурса было достаточно. Однако сейчас, по мере расширения наших функций стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись», — констатировал Турчак.
Официальный представитель ЕР заявил, что партия по-прежнему регулярно получает различные обращения от жителей Донбасса. Именно поэтому единороссы все более активно взаимодействуют сейчас со специалистами профильных ведомств, активно расширяя функционал организаций волонтеров, уточнил Турчак.
Сотрудники штаба будут нести ответственность за решение прежде всего логистических вопросов, касающихся доставки гуманитарной помощи нуждающимся жителям Донбасса. Представители структуры будут координировать деятельность волонтеров и оперативно реагировать на каждый поступающий от граждан запрос о помощи.
По словам Турчака, штаб будет обеспечивать правовое сопровождение гуманитарной деятельности и всех работ в части гармонизации действующих в РФ и ЛДНР законодательств. Ключевой задачей станет в данном случае обеспечение преемственности нынешней активной деятельности, ориентированной на завершение спецоперации, которую Россия проводит сейчас на Украине, резюмировал Турчак.
По его словам, отделения партии «Единая Россия», функционирующие в субъектах РФ, являются «точками входа» для тысяч компаний и сотен неравнодушных бизнесменов, которые регулярно отправляют гумпомощь в ДНР и ЛНР.
«Они помогают с логистикой, находят населенные пункты, где помощь от бизнеса наиболее востребована, — пояснил Турчак. — Такое взаимодействие показало свою эффективность».
Он предложил сохранить данную схему сотрудничества в рамках деятельности штаба под руководством спикера Госдумы Анны Кузнецовой.
«Единая Россия» на сегодняшний день доставила в Донбасс уже свыше 7,2 тысячи тонн гумпомощи, и 100 тонн из этих грузов — лекарственные препараты. Не менее 60 процентов от всего объема «гуманитарки», направленной в ЛДНР, — это помощь, которую собрали единороссы.
По словам Турчака, партия не прекратит помогать жителям Донбасса до тех пор, пока в республиках полностью не восстановится мир.
Сайт ER.RU сообщает, что «Единая Россия» будет всячески способствовать при этом восстановлению Вечных огней на территории Донбасса.
Напомним, в Мариуполе открыли в конце марта первый гуманитарный центр ЕР. Он работает в супермаркете «Метро». В общей сложности таких центров сегодня уже девять: в школе № 5, на территории «Экорынка», а также в некоторых магазинах на обоих берегах города.
Идет мощный отклик со стороны жителей и предприятий со всей республики.
«В штабе общественной поддержки жителей ЛНР и ДНР при региональном отделении партии „Единой России“ продолжается сбор гуманитарной помощи. Пункты приемов гумпомощи в муниципалитетах Башкортостана работают в постоянном режиме, расширяется количество волонтеров и меценатов. На сегодняшний день Башкирией в ЛДНР отправлено около 600 тонн гуманитарного груза. Кроме предметов первой необходимости и продовольствия, идет сбор семян для весенней посадки, чтобы люди смогли своевременно получить урожай. Также книги для детей, чтобы они смогли продолжить обучение, невзирая на пока ещё неспокойную ситуацию. Региональный волонтерский центр „Наша забота“ партии „Единая Россия“ продолжает работу по подготовке грузов для следующих гуманитарных автоколонн», — отметил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.