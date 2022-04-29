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«Ведутся техработы»: власти Башкирии отрицают хакерскую атаку на сайты госорганов

29 апреля 07:11
Фото: 1MI
На данный момент сайты госорганов недоступны из-за технических работ. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В Башкирии к сайтам госорганов не удается получить доступ. Ранее издание Пруфы писали о том, что технические неполадки возникли из-за хакерской атаки. По данным собственного источника коллег, вся работа госорганов на данный момент парализована и перестал работать внутренний документооборот.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу главы республики. По словам пресс-секретаря Дианы Ихсановой, сейчас на сайтах госведомств проводятся технические работы, а сама работа органов государственной власти не приостановлена.

Ранее сообщалось о массовом взломе сайтов Арбитражных судов по всей России, в том числе хакерской атаке повергся Арбитражный суд Уфы. Известно, что на момент взлома не работала лишь главная страница сайта, а картотека дел была доступна в обычном режиме.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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