«Ведутся техработы»: власти Башкирии отрицают хакерскую атаку на сайты госорганов

В Башкирии к сайтам госорганов не удается получить доступ. Ранее издание Пруфы писали о том, что технические неполадки возникли из-за хакерской атаки. По данным собственного источника коллег, вся работа госорганов на данный момент парализована и перестал работать внутренний документооборот.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу главы республики. По словам пресс-секретаря Дианы Ихсановой, сейчас на сайтах госведомств проводятся технические работы, а сама работа органов государственной власти не приостановлена.
Ранее сообщалось о массовом взломе сайтов Арбитражных судов по всей России, в том числе хакерской атаке повергся Арбитражный суд Уфы. Известно, что на момент взлома не работала лишь главная страница сайта, а картотека дел была доступна в обычном режиме.