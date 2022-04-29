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В Уфе в отделе полиции умер 74-летний мужчина

29 апреля 18:16
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Престарелый мужчина почувствовал недомогание при выходе из отдела полиции № 1, сообщает «Башинформ»

В Уфе вечером 28 апреля в одном из столичных отделов полиции умер 74-летний мужчина. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на источник в медицинской сфере.

Как сообщает издание, мужчина находился в уфимском отделе полиции № 1для предоставления материалов по делу о мошенничестве, в рамках которого он проходил как потерпевший. Однако на выходе из полицейского отделения мужчине стало плохо.

Сотрудники отдела поспешили на помощь мужчине, а также вызвали медиков. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи вынуждены были констатировать смерть.

По предварительным данным, мужчина скончался от естественных причин.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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