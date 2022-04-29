В Уфе в отделе полиции умер 74-летний мужчина

В Уфе вечером 28 апреля в одном из столичных отделов полиции умер 74-летний мужчина. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на источник в медицинской сфере.
Как сообщает издание, мужчина находился в уфимском отделе полиции № 1для предоставления материалов по делу о мошенничестве, в рамках которого он проходил как потерпевший. Однако на выходе из полицейского отделения мужчине стало плохо.
Сотрудники отдела поспешили на помощь мужчине, а также вызвали медиков. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи вынуждены были констатировать смерть.
По предварительным данным, мужчина скончался от естественных причин.