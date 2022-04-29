В Уфе суд обязал вернуть муниципалитету 36 га земли на берегу реки Белой

Помимо того, что часть участка находилась в границах водоохранной зоны, сам размер территории превышал площадь нежилого объекта в 1125 раз. К тому же, участок был продан за 56 миллионов рублей, тем временем его кадастровая стоимость — 1,1 миллиарда рублей.