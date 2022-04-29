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В Уфе суд обязал вернуть муниципалитету 36 га земли на берегу реки Белой

29 апреля 07:46
Фото: 1MI
Речь идет об участке земли в Затоне около реки Белой. Сотрудники мэрии продали участок земли компании «Норт» для нежилого здания за сумму в половину меньше кадастровой, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Арбитражный суд Уфы обязал вернуть городу участок земли в 36 га на берегу Белой в микрорайоне Затон-Восточный. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в 2020 году мэрия передала компании ООО «Норт» данный участок в собственность для эксплуатации нежилого здания.

Помимо того, что часть участка находилась в границах водоохранной зоны, сам размер территории превышал площадь нежилого объекта в 1125 раз. К тому же, участок был продан за 56 миллионов рублей, тем временем его кадастровая стоимость — 1,1 миллиарда рублей.

Однако, как сообщает прокуратура, причиной для иска послужило то, что новые собственники участка заключили фиктивные договоры о купле-продаже, а также предприняли меры для изменения назначения участка на многоквартирное жилищное строительство. Суд признал сделки недействительными и обязал вернуть городу 36 га.

К слову, в дальнейшем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении причастных сотрудников администрации за халатность.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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