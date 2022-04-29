В Башкирии ввели режим повышенной готовности из-за наплыва беженцев из Украины

Так, администрациям муниципалитетов было поручено подготовить все силы и средства для приема и размещения людей. Кроме того, Минтруд Башкирии должен будет организовать временное социально-бытовое обустройство беженцев, а также вести учет и формировать списки прибывших граждан. Тем временем, МВД будет осуществлять их поставку на миграционный учет.