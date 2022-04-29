Госсобрание Башкирии взяло Рустема Ахмадинурова на содержание

Против принятия Ахмадинурова в штат высказались только представители фракции КПРФ. Руководитель коммунистов Юнир Кутлугужин заявил, что в сложной экономической и политической ситуации не стоит раздувать штат руководства Госсобранием. Двое замов на профессиональной основе и один на общественных началах вполне справлялись, сказал он.