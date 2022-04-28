В Уфе продают трамваи и троллейбусы

Большую часть активов попытаются реализовать в составе единого лота как социально значимое имущество, необходимое для организации пассажирских перевозок электротранспортом в Уфе. Его начальная общая стоимость оценена в 4,2 млрд рублей. В состав лота включены два трамвайных депо, с участками, зданиями и сооружениями, расположенными на бульваре Хадии Давлетшиной, 5 и проспекте Октября, 143. В перечне также два троллейбусных депо (на улице Адмирала Макарова, 19/1 и Вологодской, 29). На торги выставлены 97 трамваев и столько же троллейбусов, а также кабельные и контактные сети, трамвайные пути, диспетчерские, подстанции и другое имущество.