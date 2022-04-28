В Уфе не смогли найти субподрядчика для строительства водопровода в «Цветах Башкирии»

На портале Госзакупок был размещен тендер на выполнение работ по объекту «Строительство водопровода в послке „Цветы Башкирии“». Однако, согласно документации на сайте, закупка на сумму в 228,8 миллиона рублей была признана несостоявшейся. Все дело в том, что на участие в конкурсе была подана лишь одна заявка.