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В Уфе не смогли найти субподрядчика для строительства водопровода в «Цветах Башкирии»

28 апреля 12:32
Фото: 1MI
Компания «Башкиравтодор» объявила конкурс на выполнение работ по объекту «Строительство водопровода в поселке „Цветы Башкирии“», однако тендер был признан несостоявшимся.

На портале Госзакупок был размещен тендер на выполнение работ по объекту «Строительство водопровода в послке „Цветы Башкирии“». Однако, согласно документации на сайте, закупка на сумму в 228,8 миллиона рублей была признана несостоявшейся. Все дело в том, что на участие в конкурсе была подана лишь одна заявка.

К слову, заказчиком выступило АО «Башкиравтодор», которое в 2021 году было выбрана подрядчиком на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на том же объекте.

Так, субподрядчик до конца июня 2023 должен был провести общестроительные и монтажные работы на насосной станции 2-го подъема, в резервуаре для питьевой воды, там же провести работы по устройству трубопровода, а также хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод и другое.

Напомним, что о строительстве централизованного водопровода в поселке «Цветы Башкирии» заговорили летом 2021 года. Соответствующий тендер на 322 миллиона рублей был опубликован на сайте Госзакупок. Источником финансирования был выбран региональный бюджет, в частности на 2021 год было предусмотрено 95 миллионов, а на 2022 — 227,3 миллиона рублей.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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