Синоптики опубликовали неутешительный прогноз погоды на сегодня в Башкирии

Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия на территории республики — грозы и сильные порывы ветра. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит +15,+20 градусов Цельсия, ночью — +10,+15 градусов. Ветер умеренный, однако местами ожидаются порывы до сильного.
Напомним, ранее МЧС республики сообщали о том, что в селе Бураево под действием силы ураганного ветра сорвалась крыша здания местного бассейна. В результате инцидента никто не пострадал.