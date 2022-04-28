«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом учебные заведения в регионах Поволжья

«При поддержке государства построена единая оптическая инфраструктура, обеспечивающая высокую скорость передачи данных. Это защищенная от кибератак и утечек информации цифровая среда. Благодаря госпроекту сельские и городские образовательные учреждения получили равные возможности доступа к образовательным ресурсам. „Ростелеком“ свел технически разное оснащение учебных заведений под общий знаменатель. Для этого компания дополнительно построила в регионах порядка ста километров оптики. Теперь во всех учебных заведениях круглосуточный мониторинг состояния сети и информационной безопасности ведет единый провайдер».