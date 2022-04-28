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«Перекрыли остальным»: уфимцы остались без газа после гибели соседа от отравления

28 апреля 09:22
Фото: 1MI
Жалобу на затянувшиеся ремонтные работы в доме по улице Революционная уфимец опубликовал на сайте электронной приёмной власти республики

Житель Уфы обратился к властям с жалобой на состояние дома по улице Революционная, 97.

— В июле 2021 года в нашем доме погиб молодой человек. Отравился газом в своей квартире. После этого газовики проверили дымоходы. Они оказались разрушенными. В некоторых квартирах перекрыли газ, — сообщил житель дома.

Так выглядит дом, в котором, по словам местного жителя, нет газа и горячей воды
Фото: Дмитрий Михайлов / Photobuildings.com

Также, по словам мужчины, в доме нет горячей воды, а жильцы верхних этажей рассказывают о протекающей крыше. При этом вопрос с ремонтом дымоходов затягивается.

Напомним, ранее из-за технических неисправностей в Зианчуринском районе без газа остались 24 многоквартирных дома. Ситуацию прокомментировал глава региона Радий Хабиров.

Также ранее на улице Пекинской в результате газового хлопка обрушились потолки в жилом доме. Позднее стало известно о намерении властей расселить жильцов дома, построенного ещё в 1953 году.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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