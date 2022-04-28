Астроном рассказала, когда и где жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток в мае

— Говоря о метеорных потоках, начать, конечно, следует с их происхождения. Потоки метеоров, как правило, порождаются кометами, которые приближаясь к Солнцу, теряют часть своего вещества. Оно с течением времени размазывается по орбите кометы и, образно говоря, получается такая «река» из мелких частиц вдоль кометной орбиты, которая «течет» вокруг Солнца. Когда же Земля пересекает эту «реку» частиц, они высыпаются в земную атмосферу, и сгорают, не долетая до Земли — мы наблюдаем метеоры или «падающие звезды». Интенсивность потока зависит от плотности частиц, рассеянных по кометной орбите, а время действия потока от времени, за которое Земля пересекает эту «реку» частиц, — рассказывает астроном.