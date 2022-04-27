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Знаменитую горнолыжку на границе Башкирии выставили на продажу

27 апреля 06:11
Фото: Avito.ru
ГЦ «Миньяр», который находится в Челябинской области, в марте этого года был выставлен на продажу за 58 миллионов рублей на сайте «Авито».

Стало известно о продаже горнолыжного центра «Миньяр» за 58 миллионов рублей. Объявление было размещено на сайте «Авито» 28 марта этого года.

Так, исходя из информации на сайте, в стоимость входят гостиница, мастерская, гараж, административное здание, техника обслуживания трасс, подъемники, система искусственного оснежения трасс. Отметим, что всего в горнолыжном комплексе 6 трасс и плюс знаменитая «ЛЭПка» для любителей фрирайда. Кроме того, в стоимость входит и оборудование для проката. К слову, общая площадь участков — 8 га.

Горнолыжный центр располагается в Ашинском районе Челябинской области, к слову, расстояние от Уфы до «Миняра» составляет 120 километров.

Отметим, что особой популярностью в центре пользуются «дикие» трассы для фрирайда.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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