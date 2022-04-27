Знаменитую горнолыжку на границе Башкирии выставили на продажу

Так, исходя из информации на сайте, в стоимость входят гостиница, мастерская, гараж, административное здание, техника обслуживания трасс, подъемники, система искусственного оснежения трасс. Отметим, что всего в горнолыжном комплексе 6 трасс и плюс знаменитая «ЛЭПка» для любителей фрирайда. Кроме того, в стоимость входит и оборудование для проката. К слову, общая площадь участков — 8 га.