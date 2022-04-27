Жителя Уфы обвиняют в совершении 7 эпизодов насилия над несовершеннолетними

Известно, что 46-летнего уфимца поймали в Казани после того, как он попытался совершить очередное противоправное действие в отношении ребенка. Так, в ходе осмотра в телефоне мужчины была обнаружена переписка с потерпевшими девочками из Благовещенска, в отношении которых он продолжал совершать преступные действия, но уже по сети.