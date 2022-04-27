В Стерлитамак прибыл 81 переселенец из ДНР и ЛНР

В Стерлитамак прибыли 81 переселенец, в числе которых 19 детей. Об этом рассказал в соцсетях глава администрации города Рустем Газизов.
По словам Газизова, для переселенцев в пункте временного размещения созданы все условия для полноценного проживания. Чиновник также подчеркнул, что все необходимое: от питания до психологической помощи будет им предоставлено.
Также чиновник сообщил, что желающие могут принести гуманитарную помощь переселенцам в местное отделение политической партии «Единая Россия» по адресу улица Худайбердина 91.
Напомним, ранее стало известно, что в Башкирию прибыли 306 переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. В Уфе их встретил мэр города Ратмир Мавлиев.
Также 21 апреля в Уфу прибыли переселенцы из Херсонской области. Тогда в столицу республики приехали 17 человек, в числе которых трое детей.