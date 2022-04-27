В Башкирии 71-летняя пенсионерка влюбилась в иностранца и лишилась 540 тысяч рублей

В Башкирии 71-летняя женщина осталась с разбитым сердцем и кредитом в 540 тысяч рублей из-за мошенника по имени «Марсуэлло». Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, пострадавшая жительница Стерлитамака познакомилась с иностранцем в социальных сетях. После продолжительного общения Марсуэлло решил прилететь в Россию, но вот денежных средств на перелет у мужчины не было, потому он и попросил у 71-летней пенсионерки в долг 540 тысяч рублей.