Рэпер Моргенштерн хочет вернуться в Уфу

Напомним, уроженец Уфы покинул Россию еще в ноябре прошлого года после заявления главы СКР Александра Бастрыкина о том, что артист в социальных сетях торгует наркотиками. Так, уже в феврале 2022 года на Моргенштерна в очередной раз завели административный протокол за пропаганду наркотиков. Причиной тому послужила татуировка артиста, которая формирует у зрителей ассоциации наркотика с успехом.