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Рэпер Моргенштерн хочет вернуться в Уфу

27 апреля 09:04
Фото: соцсети
Рэпер Моргенштерн хочет вернуться в Россию, однако опасается уголовного преследования. Об этом сам музыкант сообщил в своем телеграм-канале.

Моргенштрен хочет вернуться в Россию, в частности, он хочет посетить дачу в Уфе, серые переулки Питера и «даже пробки на МКАДе».Тем не менее, как сообщил музыкант в своем телеграм-канале, он опасается уголовного преследования.

Отметим, что вернуться в Россию рэпера призвал блогер Амиран Сардаров, при этом он пообещал «вписаться», если возникнет такая необходимость. На что музыкант отметил следующее:

- Давай сделаем официальный документ, заверенный государством, что если вдруг по возвращению на меня заведут уголовку — ты сядешь вместо меня? к сожалению юридически это невозможно, — Моргенштерн.

Напомним, уроженец Уфы покинул Россию еще в ноябре прошлого года после заявления главы СКР Александра Бастрыкина о том, что артист в социальных сетях торгует наркотиками. Так, уже в феврале 2022 года на Моргенштерна в очередной раз завели административный протокол за пропаганду наркотиков. Причиной тому послужила татуировка артиста, которая формирует у зрителей ассоциации наркотика с успехом.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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