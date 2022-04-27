Первый трансграничный ж/д мост из России в КНР достроили в ЕАО

«Сегодня Россия разворачивается на Восток», — отметил он. В связи с давлением, оказываемым недружественными странами, растет международная напряженность. Развитие экономических связей с Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет создать основу для стабильности и мира в регионе, что является крайне важным сегодня.